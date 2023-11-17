ВТБ предупредил о новом способе мошенничества

Злоумышленники используют для этого "курсы для аналитиков", сообщили в банке

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ВТБ выявил новую схему мошенничества, при которой злоумышленники предлагают людям получить работу в качестве аналитиков, говорится в сообщении кредитной организации.

"Мошенники обзванивают соискателей работы по объявлениям рекрутинговых компаний и предлагают должность специалиста отдела аналитики", - говорится в сообщении ВТБ.

Для этого человека просят пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. Ему показывают, как происходит торговля на финансовом и валютном рынках, как можно быстро заработать. В последний день обучения аферисты предлагают внести денежные средства на счет, чтобы получить доход.

"Если у собеседника нет денег, то его начинают уговаривать взять кредит в банке или даже получить деньги под залог имеющейся квартиры. После этого "жертву" просят отдать деньги одному из работников офиса или специальному курьеру для внесения их на несуществующий торговый счет или криптокошелек. Далее история с торгами на финансовом и валютном рынках повторяется до тех пор, пока клиент не уходит в минус или не догадывается, что попал на уловку мошенников", - сказано в сообщении банка.

Как пояснил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, злоумышленники активно разрабатывают новые сценарии обмана, и в этот раз они пользуются уязвимым положением при поиске работы, предлагая несуществующие вакансии и обманным путем загоняя россиян в кредиты. Также он отметил, что при приеме на работу ВТБ настоятельно рекомендует проверять отзывы о компании, ее историю, анализировать предложенный пакет документов при трудоустройстве.

Специалисты ВТБ также предупредили, что даже если работодатель попросит оформить кредит, для того чтобы вложить средства в какой-либо из своих проектов, следует помнить, что ответственность за возвращение долга банку по закону лежит на самом клиенте.