Казахстан до 2029 года планирует привлечь не менее $150 млрд иностранных инвестиций

Как заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов, речь идет об увеличении этого показателя в два раза

АСТАНА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана до 2029 года планируют привлечь в экономику страны не менее $150 млрд зарубежных инвестиций. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов в ходе Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям.

"В своем недавнем послании народу Казахстана наш президент Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. Перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в два раза", - сказал он.

Глава кабинета министров отметил, что привлечение инвестиций является ключевым фактором роста экономики республики. "В рамках национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG (экология (environmental), социальная ответственность (social) и корпоративное управление (governance) - прим. ТАСС) Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций", - пояснил Смаилов.

По его словам, власти страны продолжают создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций. "В частности внедряется новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности. В текущем году в законодательство исключено 9 тыс. излишних требований для бизнеса, до конца года будет отменена еще 1 тыc.", - уточнил премьер.

В целом, согласно его информации, на региональном уровне на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии. "В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18% до $28 млрд. За шесть месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще порядка $14 млрд прямых иностранных инвестиций", - указал Смаилов.

Он также заявил, что для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях стоимостью свыше $50 млн существует возможность заключения соглашения об инвестициях, гарантирующего стабильность казахстанского законодательства в течение 25 лет. Кроме того, введено соглашение об инвестиционных обязательствах, гарантирующее стабильность налогового законодательства на 10 лет при инвестировании на сумму более $500 млн. "На сегодняшнем форуме будет подписано более 20 коммерческих соглашений в различных отраслях экономики на общую сумму более $1,6 млрд. Мы считаем, что эти документы являются ярким отражением взаимовыгодного сотрудничества и свидетельством интереса инвесторов к Казахстану. В этой связи правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации необходимых мер по совместному освоению новых рынков", - заключил Смаилов.