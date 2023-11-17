17 ноября, 09:47

Минсельхоз отметил наличие необходимого машинно-технологического парка для полевых работ

По данным ведомства, также проводятся работы по выявлению случаев необоснованного роста цен на сельскохозяйственную технику

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия имеет необходимый машинно-технологический парк, который в полной мере позволяет осуществлять сезонные полевые работы в установленные сроки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"Существующий машинно-технологический парк в полной мере позволяет осуществлять сезонные полевые работы в установленные агротехнологические сроки", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минсельхоз совместно с Федеральной антимонопольной службой и Минпромторгом проводит работу по выявлению случаев необоснованного роста цен на сельскохозяйственную технику.

Как рассказали агентству в министерстве, по информации региональных органов управления АПК, в настоящее время у аграриев находится 566,7 тыс. единиц тракторов и комбайнов. За истекший период текущего года приобретено 46,3 тыс. единиц техники, из них 11 тыс. единиц тракторов, что выше уровня 2022 года на 10,4%.

Кроме того, начиная с 2018 года Минсельхоз России отмечает рост энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций со 148,6 л.с./100 га до 156,3 л.с./100 га. за счет приобретения современных моделей энергонасыщенной сельскохозяйственной техники.

Ранее Forbes со ссылкой на данные Российской ассоциации производителей специализированной техники ("Росспецмаш") сообщил, что с января по сентябрь 2023 года производство агротехники в России выросло на 7,5% год к году, до 218,6 млрд рублей, при этом поставки техники на внутренний рынок упали на 15%, до 24 808 единиц. Глава Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД Александр Алтынов также рассказал изданию, что по итогам года в физическом выражении рынок агротехники может сократиться на 20-25%. 

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Россия
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