ФАС предлагает продлить работу базового авиаперевозчика в Норильске до 2029 года

Срок соглашения истекает 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба предлагает продлить работу компании "Нордстар" в качестве базового перевозчика аэропорта Норильска на севере Красноярского края до конца 2029 года. Об этом говорится в сообщении ведомства

Базовый перевозчик был определен в марте 2021 года в рамках соглашения Росавиации, правительства Красноярского края, авиакомпании и аэропорта. Срок соглашения истекает 31 декабря 2024 года. Согласно закону о защите конкуренции существует запрет на заключение ограничивающих конкуренцию соглашений между органами власти и хозсубъектами, но правительство РФ может устанавливать случаи, когда такие соглашения допустимы (общие исключение). В том числе, допускается заключение соглашения об определении базового авиаперевозчика для аэропорта.

"В целях сохранения положительных эффектов ФАС России в соответствии с предложением губернатора Красноярского края [Михаила Котюкова] предлагает продлить срок действия общих исключений по 31 декабря 2029 года", - говорится в сообщении. Ведомство разработало соответствующий проект постановления правительства РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках общих исключений базовый перевозчик обязан обеспечить гарантированный объем услуг независимо от загрузки воздушных судов и сезонности. По информации ФАС, в рамках этого соглашение показатели транспортной доступности Норильского промышленного района выросли. "Сформирована самая широкая среди северных аэропортов России сеть регулярных пассажирских маршрутов, рейсы по которым выполняются на круглогодичной основе", - отметили в службе. Билеты реализуются по фиксированной стоимости вне зависимости сезона и срока, а корректировка цены авиабилетов проходит один раз в год на величину не более уровня инфляции.

В ведомстве напомнили, что авиатранспорт обеспечивает круглогодичное и безальтернативное сообщение для жителей Норильского промышленного района с краевым центром и другими регионами РФ. "Наличие базового перевозчика позволяет оперативно реагировать на меняющиеся потребности территории, обеспечивает поддержку социальной стабильности и доступность авиаперевозок без привлечения бюджетных средств", - резюмировали в ФАС.

Компания была образована в 2008 году, когда была создана торговая марка NordStar, и отдельное юридическое подразделение на базе уже существовавшего ОАО "Авиакомпания "Таймыр". В 2016 году была проведена реорганизации компании, результатом которой стало новое юридическое название - АО "Авиакомпания "НордСтар". Аэропорт Норильск (Алыкель) расположен в 35 км от Норильска. Он введен в эксплуатацию в 1950 году. Алыкель имеет статус федерального аэропорта и является воздушными воротами Норильского промышленного района и Таймыра.