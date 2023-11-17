Приангарье за три года в восемь раз увеличило отчисления в бюджет РФ

ИРКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Отчисления Иркутской области в федеральный бюджет за последние три года выросли в три раз и превысили в 2023-м 1,7 млрд рублей, что обусловлено ростом экономического потенциала. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, открывая день Иркутской области на международной выставке-форуме "Россия".

"Регион не стоит на месте, он постоянно развивается. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. Проекты, которые позволяют создавать высокооплачиваемые рабочие места и условия для комфортной жизни людей", - приводит слова Кобзева пресс-служба правительства области и отмечает, что в регионе сейчас реализуется свыше 180 средних и крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 3 трлн рублей, а за последние 3 года отчисления в федеральный бюджет выросли в 8 раз.

Губернатор сообщил, что в Иркутской области производят 38% российского алюминия, 28% ПВХ, 26% целлюлозы.

Иркутская область представила на выставке такие достижения, как запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения - самого крупного в стране, открытие в Иркутске первого в Сибири суворовского училища. Также гости выставки могут увидеть макет нового пассажирского самолета МС-21, собираемого на Иркутском авиазаводе и другие проекты.

В день Иркутской области для гостей выставки-форума регион организует показ национальных костюмов, гастрономический фестиваль, творческое соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра и другие мероприятия. Среди гостей разыграют путевки на Байкал.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.