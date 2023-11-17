В Москве площадь индустриального парка "Руднево" планируют увеличить почти втрое

Индустриальный парк планируют запустить в сентябре 2024 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Площадь индустриального парка "Руднево" в Москве могут увеличить почти в три раза, сейчас она составляет 215 тыс. кв. м. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За три года с момента принятия решения о создании индустриального парка "Руднево" мы проинвестировали порядка 60 млрд рублей, уже около 10 млрд проинвестировали резиденты. Мы ставим перед собой цель по увеличению площади, которую мы предлагаем нашим промышленным предприятиям почти в три раза. На текущий момент это 215 тыс. кв. м", - сказал Ефимов.

По его словам, вместе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым осмотрели подготовку к запуску Центра коллективного пользования. Это площадка, которая позволит всем резидентам сэкономить на закупке оборудования, тем самым быстрее запустить производство, а также позволит локализовать большее количество деталей, которые можно будет производить на площадке.

Завершается также строительство колледжа на территории парка. С сентября следующего года планируется его запустить. Это будет специализированное обучение для операторов службы авиационных систем и других направлений, добавил заммэра.