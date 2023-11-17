"Калашников" завершил проект по увеличению мощности по сборке стрелкового оружия на 30%

Как отметили в концерне, проект стартовал в июле 2022 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" завершил проект, позволивший увеличить производственные мощности по сборке стрелкового оружия почти на треть, сообщили в группе компаний.

"В АО "Концерн "Калашников" завершился проект "Конвейер", позволивший увеличить пропускную способность запускного участка сборки стрелкового оружия в 1,3 раза (30%)", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, проект стартовал в июле 2022 года в дивизионе оружейного производства. "Он включал в себя поэтапное улучшение процессов производства и установку дополнительного оборудования, в том числе модернизацию существующего сборочного запускного конвейера под необходимую скорость и такт, расчет и формирование оптимального производственного потока, обеспечение постоянного буферного запаса на складе полуфабрикатов для бесперебойной работы сборочного конвейера", - добавили в "Калашникове".

В конце августа индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил, что "Калашников" за последний год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%, выпуск управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь" за этот период также вырос почти в 1,5 раза.