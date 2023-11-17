ЦБ РФ сообщил, что не имеет казначейских обязательств США

Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское Казначейство, отметил регулятор

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России не имеет казначейских обязательств США, не является их приобретателем, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США", - сообщили в ЦБ.

Ранее Минфин США опубликовал данные, согласно которым объем российских вложений в гособлигации США увеличились в сентябре до $73 млн после $31 млн в августе. В июле этот показатель составил $29 млн, в июне - $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

На "длинные" гособлигации из этого объема пришлось $61 млн, а на краткосрочные - $12 млн.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.