17 ноября, 10:12
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

В ВЭБ назвали невозможным построение новой экономики без развития культуры

Глава корпорации Игорь Шувалов добавил, что это также нереализуемо без "необходимости постоянно культурно совершенствоваться"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Построение новой экономики и бизнеса без основы на культурных традициях и культурного совершенствования невозможно. Об это журналистам заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Читайте также
Что известно о Санкт-Петербургском международном культурном форуме

"Мы начали сессию с цитаты президента РФ, где он говорил, какие традиции у русского дореволюционного бизнеса и какой он сегодня - по развитию науки, образования, культуры. Но в рамках этого форума мы хотели подчеркнуть, как современный бизнес развивает свой успех, базируясь на культурных традициях. ВЭБ.РФ и наши партнеры, уверены, что построение новой экономики без основы на культурные традиции и необходимости постоянно культурно совершенствоваться невозможно", - сказал он в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

При этом Шувалов подчеркнул, что многие предприниматели ведут себя ответственно, направляя средства на организацию культурных мероприятий. "Целью сегодняшней дискуссии было подчеркнуть, что многие предприниматели и так ведут себя крайне ответственно, предоставляя средства, чтобы развивались музыкальные, художественной школы, чтобы люди могли получить доступ к выставкам - может быть к таким произведениям, которые без их помощи невозможно было бы осуществить, или к спектаклям, обеспечив гастрольный график", - отметил глава госкорпорации.

При этом на высоком уровне должна быть и корпоративная культура компаний. В том числе - культура акционеров и организаторов бизнеса, у которых первостепенной целью должна быть "забота о своих работниках и жителях тех городов, где бизнес развивается", заключил Шувалов.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
Шувалов, Игорь ИвановичРоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация