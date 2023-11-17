В ВЭБ назвали невозможным построение новой экономики без развития культуры

Глава корпорации Игорь Шувалов добавил, что это также нереализуемо без "необходимости постоянно культурно совершенствоваться"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Построение новой экономики и бизнеса без основы на культурных традициях и культурного совершенствования невозможно. Об это журналистам заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы начали сессию с цитаты президента РФ, где он говорил, какие традиции у русского дореволюционного бизнеса и какой он сегодня - по развитию науки, образования, культуры. Но в рамках этого форума мы хотели подчеркнуть, как современный бизнес развивает свой успех, базируясь на культурных традициях. ВЭБ.РФ и наши партнеры, уверены, что построение новой экономики без основы на культурные традиции и необходимости постоянно культурно совершенствоваться невозможно", - сказал он в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

При этом Шувалов подчеркнул, что многие предприниматели ведут себя ответственно, направляя средства на организацию культурных мероприятий. "Целью сегодняшней дискуссии было подчеркнуть, что многие предприниматели и так ведут себя крайне ответственно, предоставляя средства, чтобы развивались музыкальные, художественной школы, чтобы люди могли получить доступ к выставкам - может быть к таким произведениям, которые без их помощи невозможно было бы осуществить, или к спектаклям, обеспечив гастрольный график", - отметил глава госкорпорации.

При этом на высоком уровне должна быть и корпоративная культура компаний. В том числе - культура акционеров и организаторов бизнеса, у которых первостепенной целью должна быть "забота о своих работниках и жителях тех городов, где бизнес развивается", заключил Шувалов.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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