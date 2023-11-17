Две компании из Запорожской области стали резидентами СЭЗ новых регионов

В их числе "Гидромаш-М" и "Торговый дом "ММЭЗ"

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Две компании, работающие в Мелитополе, получили статус резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики региона Николай Еланцев.

"Один из новых участников СЭЗ - компания "Гидромаш-М", которая занимается проектированием и изготовлением гидроцилиндров для сельскохозяйственной техники, спецтехники, коммунальной техники и промышленного оборудования. Второй резидент СЭЗ от региона - ООО "Торговый дом "ММЭЗ", их инвестиционный проект предполагает создание логистического центра", - сказал Еланцев. Он добавил, что в настоящее время в Запорожской области зарегистрировано семь участников СЭЗ, которые реализуют инвестиционные проекты в сфере машиностроения, транспортной инфраструктуры и обрабатывающего производства.

В августе заместитель председателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил ТАСС, что более 50 компаний, претендующих на статус резидента СЭЗ, подали инвестиционные декларации для рассмотрения властями региона.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня, когда соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы и ряд иных мер поддержки бизнеса.