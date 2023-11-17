ЦБ обсуждает с кредиторами создание платформы урегулирования долгов граждан

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее предложила сделать обязательным для банков стандарт урегулирования долгов физлиц перед несколькими кредиторами

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России обсуждает с крупнейшими кредиторами создание независимой платформы для комплексного урегулирования долгов граждан. Об этом сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексей Чирков в ходе Всероссийской конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Мы совместно с крупнейшими кредиторами находимся в диалоге и обсуждаем создание некой независимой платформы, в рамках которой было бы возможно такое взаимодействие. То есть и заемщик, и кредитор с помощью платформы могли бы уведомить других кредиторов о факте, во-первых, просрочки. Во-вторых, с помощью нее направить и выработать свои предложения по комплексному урегулированию, то есть реструктуризации всех кредитов", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила сделать обязательным для всех банков стандарт урегулирования долгов физлиц перед несколькими кредиторами. Она также уточнила, что его соблюдают 11 банков, по этому стандарту уже были урегулированы свыше 4 тыс. проблемных случаев.

Банк России в апреле предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Предполагается, что благодаря этому механизму заемщикам станет проще реструктурировать одновременно несколько кредитов в разных банках. Так, стандарт позволит решать эту проблему на условиях, приемлемых для всех сторон. Заемщик, попавший в сложную жизненную ситуацию, может обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности, в котором он сможет указать другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика.