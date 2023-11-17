17 ноября, 10:35

На Украине надеются, что в ноябре возможности импорта электричества увеличат до 1,4 ГВт

Как сообщил глава украинской Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский, этого все равно недостаточно для стабильного прохождения зимы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Украины рассчитывают, что в ноябре возможность импорта электроэнергии из стран Европы может быть увеличена до 1,4 ГВт, сообщил глава Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константин Ущаповский. При этом, по его словам, этого все равно недостаточно для стабильного прохождения зимы.

"Нам официально разрешено 1 200 МВт. Приблизительно в середине ноября должно быть решение об увеличении пропускной способности до 1 400 МВт. Это все, на что мы рассчитываем. Это очень мало", - сказал он в интервью украинскому изданию "Экономическая правда", говоря о сроках увеличения импорта электроэнергии из-за границы.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Грынчук сообщила, что власти страны до конца 2023 года собираются увеличить возможности импорта электричества из стран Евросоюза до 2 ГВт. По ее словам, поставки электроэнергии из-за границы позволят помочь при необходимости сбалансировать работу энергосистемы Украины в период холодов.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование. Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года. 

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