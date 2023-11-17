17 ноября, 10:44

Русский музей и АФК "Система" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Согласно пресс-релизу, документ подразумевает продолжение плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей и акционерная финансовая корпорация (АФК) "Система" на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС пресс-релизе.

"В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Русский музей и Акционерная финансовая корпорация "Система" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Русского музея Алла Манилова и президент АФК "Система" Тагир Ситдеков, - указано в документе. - С 2003 года АФК "Система" выступает одним из главных партнеров Русского музея. За это время было подписано два соглашения о партнерстве и направлено более 400 млн рублей на реализацию культурных, просветительских и иных проектов музея. Подписанное соглашение подразумевает продолжение плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация