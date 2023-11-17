Русский музей и АФК "Система" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

Согласно пресс-релизу, документ подразумевает продолжение плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей и акционерная финансовая корпорация (АФК) "Система" на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС пресс-релизе.

"В рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума Русский музей и Акционерная финансовая корпорация "Система" подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Русского музея Алла Манилова и президент АФК "Система" Тагир Ситдеков, - указано в документе. - С 2003 года АФК "Система" выступает одним из главных партнеров Русского музея. За это время было подписано два соглашения о партнерстве и направлено более 400 млн рублей на реализацию культурных, просветительских и иных проектов музея. Подписанное соглашение подразумевает продолжение плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.