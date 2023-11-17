17 ноября, 11:08

В Москве предприятие нарастило объем производства средств индивидуальной защиты на 45%

С января по октябрь 2023 года на производстве выпустили более 250 тыс. средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московская компания, производящая современные спасательные средства защиты, за 10 месяцев выпустила на 45% больше продукции по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Научно-производственная компания "Пожхимзащита" уже 14 лет выпускает продукцию, которую применяют в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. На предприятии разработаны и внедрены в серийное производство свыше 50 видов продукции - многие из которых запатентованы и не имеют аналогов в стране. Компания динамично развивается. Так, с января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тыс. средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45% больше показателей аналогичного периода 2022-го", - приводятся в тексте слова главы департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что в ассортименте производителя промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы и другие изделия, в том числе высокотехнологичные. Например, один из самых востребованных продуктов - универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель. Компания получила более 270 подтвержденных случаев успешного применения устройства при пожарах и ЧС.

"Средства защиты и спасения пользуются устойчивым спросом как среди предприятий, так и среди населения. Наша компания в рамках программы импортозамещения расширяет ассортимент продукции, чтобы удовлетворить потребности рынка, повышает ее надежность и эффективность, оказывает услуги по практическому обучению на местах", - цитирует пресс-служба коммерческого директора компании Константина Калужина.

В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тыс. человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация