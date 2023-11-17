В Москве предприятие нарастило объем производства средств индивидуальной защиты на 45%

С января по октябрь 2023 года на производстве выпустили более 250 тыс. средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московская компания, производящая современные спасательные средства защиты, за 10 месяцев выпустила на 45% больше продукции по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Научно-производственная компания "Пожхимзащита" уже 14 лет выпускает продукцию, которую применяют в пожарной и промышленной безопасности, а также при чрезвычайных ситуациях. На предприятии разработаны и внедрены в серийное производство свыше 50 видов продукции - многие из которых запатентованы и не имеют аналогов в стране. Компания динамично развивается. Так, с января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тыс. средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45% больше показателей аналогичного периода 2022-го", - приводятся в тексте слова главы департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что в ассортименте производителя промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы и другие изделия, в том числе высокотехнологичные. Например, один из самых востребованных продуктов - универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель. Компания получила более 270 подтвержденных случаев успешного применения устройства при пожарах и ЧС.

"Средства защиты и спасения пользуются устойчивым спросом как среди предприятий, так и среди населения. Наша компания в рамках программы импортозамещения расширяет ассортимент продукции, чтобы удовлетворить потребности рынка, повышает ее надежность и эффективность, оказывает услуги по практическому обучению на местах", - цитирует пресс-служба коммерческого директора компании Константина Калужина.

В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тыс. человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.