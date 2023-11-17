Производители бройлеров смогут использовать инвесткредиты на строительство птицекомплексов

В Минсельхозе отметили, что утверждение проекта приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские производители бройлеров смогут использовать льготные инвестиционные кредиты на покупку оборудования и строительство птицеводческих комплексов. Это предусматривает проект приказа, подготовленный Минсельхозом РФ. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства.

"В целях дополнительной поддержки производства бройлеров Минсельхозом подготовлен проект приказа, предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвесткредитов отдельно для производителей бройлеров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, начиная с 1 декабря 2023 года, производителям бройлеров и продуктов их переработки будут доступны инвесткредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов.

В Минсельхозе отметили, что утверждение проекта приказа будет способствовать увеличению производства бройлеров.

"В целом производителям мяса птицы и яиц доступен целый ряд инструментов государственной поддержки. Среди них субсидии на страхование поголовья, компенсация части затрат и льготное инвестиционное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве, льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и другие меры", - добавляется в сообщении.