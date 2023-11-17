Около 500 млн рублей требуют взыскать с застройщиков комбайнового завода в Красноярске

Территория предприятия является федеральной собственностью, а муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее в собственность без согласия правообладателя

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края требует взыскать около 500 млн рублей с застройщиков территории бывшего комбайнового завода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Арбитражного суда региона.

"Требование прокуратуры Красноярского края в интересах РФ в лице межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва о взыскании с ООО "Новоостровский" неосновательного обогащения в сумме 325,809 млн рублей и о взыскании с ООО "Специализированный застройщик Жилой комплекс "Новоостровский" неосновательного обогащения в сумме 170,556 млн рублей выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении суда.

По информации застройщиков, уже сдана первая очередь жилого комплекса (два жилых семиэтажных дома). В 2025-2027 годах будет сдано еще несколько домов комплекса. Таким образом, было застроено или началось строительство на 7 из 64 земельных участков. Тогда в прокуратуре уточняли, что в случае удовлетворения судом требований прокурора дольщики не утратят право собственности на свои уже выкупленные квартиры.

Ранее прокуратура сообщала, что территория завода (площадь 658 тыс. кв. м) является федеральной собственностью, а муниципалитет, не имея полномочий на распоряжение этой землей, передал ее в собственность без согласия правообладателя. Право собственности на участок бывшего комбайнового завода перешло красноярской строительной компании "Сибиряк". Она возводит ЖК "Новоостровский". По данным системы СПАРК, обе компании-застройщика принадлежат гендиректору и владельцу "Сибиряка" Владимиру Егорову.

Ранее Арбитражный суд региона удовлетворил иск прокуратуры региона к компаниям "Новоостровский" и "Специализированный застройщик ЖК "Новоостровский" о возврате 57 земельных участков на территории завода в федеральную собственность.

УСК "Сибиряк" - одна из крупнейших строительных компаний Красноярска. Она основана в 1989 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Красноярский комбайновый завод был основан в 1941 году и просуществовал до 2013 года. Площадки предприятия расположены в центре Красноярска и занимают территорию около 20 га. В 2018 году все здания цехов завода были снесены.