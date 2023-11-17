В Калининградской области заявили о снижении урожая зерна на 50 тыс. тонн

Он составит 650 тыс. тонн

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Калининградской области по итогам 2023 года снизится на 50 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом и составит 650 тыс. тонн. При этом внутренний спрос на зерно будет удовлетворен полностью, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве министр сельского хозяйства региона Артем Иванов.

"Ожидаемый прогнозный сбор зерновых и зернобобовых культур [в области] в весе после доработки составит 650 тыс. тонн зерна, что меньше прошлого года на 50 тыс. тонн, но полученный объем зерна полностью покрывает внутрирегиональную потребность - она сегодня 460 тыс. тонн", - сказал Иванов.

Площади под зерновые в области сокращались с учетом ситуации на рынке. Также на урожае сказалась весенняя засуха и гибель сельхозкультур на площади почти 10 тыс. га, уточнили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза области.

Потребность складывается из необходимых 370 тыс. зерна для нужд животноводства, формирование семенного фонда - 24 тыс. тонн и крупа и мука для потребления в регионе - 62 тыс. тонн, уточнил региональный министр. Профицитный остаток в объеме 190 тыс. тонн, по его словам, может быть реализован за пределы области. Иванов добавил, что в соответствии с действующим механизмом зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат средств, полученных с их помощью, на субсидирование сельхозпроизводителей, калининградские аграрии в 2023 году уже получили 528 млн рублей субсидий. До конца года из федерального бюджета ожидается поступление еще 409 млн рублей по этому направлению.

С учетом устойчивого роста спроса рынка на семена масленичных культур в области в этом году на 11 тыс. га расширены посевные площади под эти культуры, ожидается рекордный урожай. "По итогам текущего года планируем получить 200 тыс. тонн семян рапса и сои - это новый исторический максимум. В прошлом году было 190 тыс. тонн", - отметил региональный министр.

В апреле и мае 2023 года в Калининградской области специалисты зафиксировали рекордно малое количество осадков за прошедшие 50-60 лет. В мае выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Из-за почвенной засухи и угрозы гибели посевов в июне в области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Засуха снизила показатели урожайности по некоторым культурам по сравнению с 2022 годом на 10-20%. Ущерб от засухи оценили в 322,83 млн рублей. Наибольшие потери были отмечены по зерновым и зернобобовым культурам.