На Украине считают, что в 2024 году тарифы на электричество можно повысить на 15%

При этом глава Национальной комиссии Украины по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский считает, что до конца нынешнего осенне-зимнего периода повышать тарифы не нужно

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Предельные тарифы на электричество на Украине следует увеличить в следующем году максимум на 15%. Такое мнение выразил глава Национальной комиссии Украины по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

"С 1 января [2024 года] мы должны производить расчеты. <...> Думаю, мы будем предлагать какие-нибудь решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения. <...> Если делать следующий шаг, он должен быть взвешенным - максимум 15%. Это мы выходим где-то [на уровень] до 3 гривен (около $0,08 - прим. ТАСС) за киловатт-час", - сказал он в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".

При этом Ущаповский считает, что до конца нынешнего осенне-зимнего периода повышать тарифы на Украине не нужно.

НКРЭКУ с 30 июня повысила максимальные тарифы на электричество для бизнеса на Украине на 40-80% в зависимости от времени суток. С 1 июня на Украине были повышены тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 гривны ($0,07) за кВт в час. До этого в стране действовал льготный тариф, он составлял 1,44 гривны ($0,04) или 1,68 гривны ($0,05) за кВт в час в зависимости от объема потребления.