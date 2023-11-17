17 ноября, 11:39
Ситуация с ценами на бензин в России

Цена летнего дизеля на бирже снизилась почти на 5%

Межсезонный дизель подешевел на 0,88%, до 56,925 тыс. рублей за тонну, зимний - на 0,3%, до 68,842 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в пятницу уменьшилась почти на 5%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля снизилась на 4,75%, до 56,342 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подешевел на 0,88%, до 56,925 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 0,3%, до 68,842 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,86%, до 48,862 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,17%, до 51,775 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута опустилась на 4,04%, до 15,793 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей - на 4,24%, до 77,786 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,16%, до 35,665 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 0,84% - до 31,215 тыс. рублей за тонну. 

Теги:
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация