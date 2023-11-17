17 ноября, 11:46
Санкции в отношении России

ЕС может ввести санкции против главы Росфинмониторинга и ВТЦ "Царские волки"

В списке фигурируют еще шесть "наемнических организаций", передает портал EUObserver

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Евросоюз может ввести санкции против директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и военно-технического центра (ВТЦ) "Царские волки". Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект 12-го пакета санкций.

Кроме того, в списке фигурируют еще шесть "наемнических организаций", среди которых значатся ЧВК "Редут", "Андреевский крест", "Конвой", "Факел", "Поток" и РСБ-Групп. Ограничения также предполагается установить в отношении председателя фонда поддержки участников российской спецоперации на Украине "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, добавляет портал.

Британская газета The Guardian сообщила 16 ноября, что ЕС в рамках 12-го пакета санкций может ввести ограничительные меры в отношении "Альфастрахования", Ильи Медведева и Цивилевой. 

Теги:
ВеликобританияСанкции в отношении России
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