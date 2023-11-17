17 ноября, 12:21,
обновлено 17 ноября, 12:53

Финальный проект Цифрового кодекса планируют представить в 2025 году

В 2024 году предстоит активная его проработка, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев

КАСПИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Финальную версию "Цифрового кодекса" планируется представить в 2025 году. В 2024 году предстоит активная его проработка, сообщил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах "Каспийского цифрового форума".

"Я думаю, что за 2024 год мы его проработаем и в 2025 году надеемся представить и принять его финальную версию", - сказал Шадаев в ответ на вопрос о сроках подготовки "Цифрового кодекса".

По словам министра, для его подготовки создана большая межведомственная рабочая группа, в которую входят депутаты, сенаторы, отраслевые объединения и IT-компании.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который входит в состав группы, сообщил, что рабочая группа по разработке Цифрового кодекса РФ, созданная при Минцифры, может представить концепцию нового кодекса уже в 2023 году.

С инициативой создать такой кодекс Хинштейн выступил в июне в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи до 2035 года, которую проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина. Депутат отмечал, что такой документ крайне актуален, поскольку действующее "отраслевое законодательство не только устаревшее, но и разрозненное". Хинштейн также подчеркивал, что кодекс будет представлять собой систематизированный свод законов, что "позволит комплексно прописать все базовые понятия и явления по каждому из направлений: связь, информация, персональные данные, интернет, СМИ". 

Теги:
РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичШадаев, Максут Игоревич
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