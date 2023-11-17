17 ноября, 12:27,
обновлено 17 ноября, 12:56

Байден: закон о финансировании работы правительства США позволил избежать шатдауна

Американский лидер также призвал Конгресс, обе палаты которого ранее поддержали законопроект, "заняться нуждами в сфере национальной безопасности и внутренними вопросами"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал "важным шагом" подписание законопроекта о временном финансировании работы федерального правительства, не предполагающего помощи Израилю и Украине. Американский лидер отметил, что его решение подписать документ позволило избежать приостановки работы правительства США (шатдауна).

"Минувшим вечером я подписал законопроект, предотвратив тем самым приостановку работы правительства. Это важный шаг, но нам нужно сделать больше", - написал президент в соцсети X (ранее Twitter).

Байден также призвал Конгресс США, обе палаты которого ранее поддержали законопроект, "заняться нуждами в сфере национальной безопасности и внутренними вопросами [США]". К республиканцам в Конгрессе президент обратился с требованием "прекратить тратить время на радикальные законопроекты", а также соблюдать "двухпартийное бюджетное соглашение".

15 ноября по местному времени этот проект поддержал Сенат Конгресса США, 14 ноября его одобрила Палата представителей. Байден, который сейчас принимает участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, должен был подписать документ до 18 ноября.

Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы нескольких правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, до 19 января 2024 года. Финансирование работы других ведомств и программ предлагается продлить до 2 февраля 2024 года. Законопроект не предусматривает выделения средств на оказание поддержки Израилю и Украине. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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