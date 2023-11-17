В Чувашии впервые начали производить картофельные чипсы

Глава республики Олег Николаев отметил, что для производства используют отечественный сорт

ЧЕБОКСАРЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Производство чипсов из отечественного сорта картофеля, включающее полный цикл переработки продукции, впервые открыто в Чувашии. За час на предприятии могут выпускать до 100 кг чипсов, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Первое чувашское производство картофельных чипсов открыли <…> в Батыревском округе. Представляем - "Чебо". <…> За час на производстве может перерабатываться до 400 кг картофеля, из которого получается до 100 кг чипсов", - написал Николаев.

По его словам, организован полный цикл переработки картофеля, начиная от мытья и нарезки до фасовки и маркировки готовой продукции. Николаев подчеркнул, что для производства используется отечественный сорт. В Минсельхозе Чувашии сообщили ТАСС, что картофель будут выращивать на собственных полях, так как для изготовления чипсов нужны специальные сорта, требующие особых температурных условий. Для этого в организации обустроено специальное хранилище.

Николаев добавил, что в производство глубокой переработки картофеля вложено свыше 60 млн рублей инвестиций. Проект реализован крестьянско-фермерским хозяйством Валерия Кузнецова. "Продукцию будут [сбывать] оптом в магазины-партнеры. Покупателям представят пять вкусов: сметана и лук, паприка, соль, четыре сыра и бекон", - уточнил глава региона.