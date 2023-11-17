Росатом начал производить ключевые элементы топливной системы ледокола "Россия"

Успешно завершены испытания компонентов, обеспечивающих управление работой реактора и его защиту. В ближайшее время их установят на строящийся атомоход, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Росатом освоил производство компенсирующих стержней для сверхмощного ледокола "Россия". Как отмечается в сообщении пресс-службы АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион госкорпорации), новое оборудование обеспечит работу системы управления и защиты реакторов РИТМ-400, которые будут установлены на новые ледоколы.

"На Машиностроительном заводе (АО "МСЗ", предприятие топливного дивизиона Росатома) успешно завершены приемочные испытания стержней компенсирующих групп ядерного реактора для головного сверхмощного атомного ледокола "Россия" по проекту 10510. Продукция успешно поставлена на производство", - говорится в сообщении. В ближайшее время изготовленные партии продукции будут направлены в "ОКБМ Африкантов" (предприятие машиностроительного дивизиона Росатома) для их монтажа в компенсирующие группы внутреннего блока, после чего всю конструкцию установят в реактор строящегося ледокола "Россия".

Стержень компенсирующей группы - это рабочий орган системы управления и защиты реактора, обеспечивающий управление реактором, маневрирование мощностью и компенсацию изменений его реактивности. Для большей эффективности стержни объединяют в семь независимых групп, каждая из которых управляется индивидуальным автономным приводом. Это обеспечивает надежное глушение реактора при отказе любой из групп, а также возможность продолжения работы на мощности при таких отказах, отмечается в сообщении госкорпрации.

Проект 10510 предусматривает строительство ледоколов-лидеров, способных преодолевать льды толщиной 4 м и прокладывать канал шириной около 50 м. Ледоколы проекта 10510 обеспечат круглогодичную проводку крупнотоннажных судов по всей акватории Северного морского пути. Во льдах толщиной до 2 м атомоход обеспечит проводку транспортных судов со скоростью 12 узлов. Головному атомному ледоколу-лидеру присвоено имя "Россия".

Этот ледокол будет работать на двух реакторных установках РИТМ-400. Они в 1,8 раза мощнее, чем реакторы РИТМ-200, созданные для новейших универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220 (головное судно серии - "Арктика", серийные ледоколы - "Сибирь" и "Урал", строящиеся - "Якутия" и "Чукотка"). В отличие от УАЛ, достаточно маневренных для работы не только на глубокой воде, но и на мелководье, в устьях полярных рек, ледокол "Россия" будет отличаться прежде всего мощностью (на валах) - 120 МВт и ледопроходимостью свыше 4 м. Строительство головного атомного ледокола "Россия" началось в 2020 году. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2027 год.