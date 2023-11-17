Нидерланды окажут Украине дополнительную военную помощь на €2 млрд

Согласно заявлению Минобороны страны, эта сумма предназначена в основном для военной поддержки

ГААГА, 17 ноября. /ТАСС/. Нидерланды направят новый пакет военной помощи Украине на сумму €2 млрд. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Нидерланды продолжают оказывать Украине постоянную поддержку. На 2024 год кабинет министров выделил более €2 млрд. Эта сумма предназначена в основном для военной поддержки", - указано в документе.

Выделенные средства будут направлены на поставки боеприпасов, техническое обслуживание техники и вооружений, повышение кибербезопасности, а также на восстановление и реконструкцию страны, отмечается в заявлении. Кроме того, Нидерланды в 2024 году продолжат обучение военнослужащих ВСУ.