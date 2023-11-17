В ЛНР предприятие по производству запчастей для автомобилей стало участником СЭЗ

По информации Минпромторга республики, "Автомотозапчасть" "модернизирует производство клапанов для двигателей и автомобильных радиаторов"

ЛУГАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Луганское предприятие "Автомотозапчасть" получило статус участника Свободной экономической зоны, сообщается в Telegram-канале Минпромторга ЛНР.

"Луганская "Автомотозапчасть" стала новым участником СЭЗ. Новый участник Свободной экономической зоны модернизирует производство клапанов для двигателей и автомобильных радиаторов", - сказано в сообщении.

При реализации инвестиционного проекта компания намерена модернизировать станки, отремонтировать механический цех и приобрести новейшее высокоточное оборудование для производственной и измерительной лабораторий.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.