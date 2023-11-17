В Литве протестировали маршрут доставки контейнеров из Каунаса в Киев

По словам главы дочерней грузовой компании LTG Cargo Эгле Шиме, такой вариант транзитной перевозки через Польшу поможет разгрузить пункты пропуска на польско-украинской границе

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai опробовало доставку контейнеров из Каунаса в Киев. Об этом сообщила глава дочерней грузовой компании LTG Cargo Эгле Шиме.

По ее словам, такой вариант транзитной перевозки через Польшу поможет разгрузить пункты пропуска на польско-украинской границе, где регулярно образуются большие очереди транспортных средств. "По железной дороге грузы, как показывает произведенная обкатка маршрута, могут быть доставлены получателям в три раза быстрее, чем по автодорогам", - приводятся в сообщении компании слова Шиме.

По оценке LTG Cargo, на этом направлении могут перевозиться различные грузы, прибывающие в Клайпедский государственный морской порт. "Это могут быть удобрения, гранулированная продукция, соль. В обратном направлении в Литву могут следовать зерно, стройматериалы и другая продукция", - сказала Шиме.