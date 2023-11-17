"Почта России" за девять месяцев сократила убыток по РСБУ на 17,2 млрд рублей

Он составил 2,58 млрд рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Почта России" в январе - сентябре 2023 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 2,58 млрд рублей против 19,785 млрд рублей в январе - сентябре 2022 года, следует из материалов компании. Таким образом, показатель снизился на 87%.

Драйверами снижения убытка, как сообщили ТАСС в компании, стал запуск активного сотрудничества с маркетплейсами, развитие грузовых авиаперевозок на своих самолетах и рост доходов от финуслуг.

Выручка "Почты" за девять месяцев незначительно выросла до 155,7 млрд рублей с 153,4 млрд рублей. Основная часть выручки - от услуг почтовой связи - снизилась со 113 млрд рублей до 111 млрд рублей.

"Значительный вклад в улучшение финансового положения компании внесла оптимизация операционных расходов и усиление работы с прибыльными сегментами. Мы продолжаем реализовывать комплекс мер по оздоровлению финансового состояния "Почты", - привели в пресс-службе слова замгендиректора компании по финансовым и экономическим вопросам Елены Степиной.