17 ноября, 13:25
Военная операция на Украине

Финляндия отправит Украине военную помощь на €100 млн

Это будет 20-я поставка военной техники в Киев, сообщили в Минобороны страны

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Финляндия отправит на Украину 20-й пакет военной помощи стоимостью примерно €100 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Финляндии.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Финляндия отправит больше военной техники для помощи Украине. Президент принял решение по этому вопросу 17 ноября 2023 года по предложению правительства. Это будет 20-я поставка военной техники на Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в €100 млн", - говорится в сообщении.

"Общая стоимость 20 пакетов военной техники Финляндии составляет €1,5 млрд", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. 

Теги:
УкраинаФинляндияВоенная операция на Украине
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