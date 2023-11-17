17 ноября, 13:37

"Аэрофлот" наращивает сотрудничество с КНР для расширения безвизовых турпоездок

Авиакомпания заключила трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Китайской ассоциацией туристических сервисов и Российской ассоциацией международного туризма "Мир без границ"

ХАНЧЖОУ, 17 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" заключил трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Китайской ассоциацией туристических сервисов и Российской ассоциацией международного туризма "Мир без границ", его условия направлены на расширение практик безвизовых обменов для туристических групп. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Условия меморандума направлены на расширение практики безвизовых обменов для организованных туристических групп обеих стран и повышение качества обслуживания путешественников. Стороны также будут рекомендовать туристическим компаниям укреплять взаимное доверие и объединять усилия для работы в аэропортах присутствия "Аэрофлот", а турорганизации получат информационную и организационную поддержку представителей авиакомпании при прохождении пассажирами аэропортового контроля и формальных процедур", - уточняется в сообщении.

В рамках меморандума российские и китайские туристы получат больше возможностей для перелетов. "Ориентируясь на постоянно растущий спрос, мы развиваем программу полетов в КНР, дополняя расписание прямыми рейсами в ключевые пункты Китая не только из Москвы, но и регионов России. При текущем объеме рейсов пассажирская загрузка достигает 91%, а с подписанием меморандума мы планируем еще нарастить перевозки, и будем стремиться к допандемийным показателям", - отметил первый заместитель гендиректора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Более того, "Аэрофлот" рассмотрит предоставление специальных условий перелета для групп профессиональных посетителей, путешествующих с целями развития туризма между РФ и КНР: работникам туристических компаний, представителям СМИ, экспертам и лидерам общественного мнения.

В действующем зимнем сезонном расписании Группа "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. 23 декабря Аэрофлот возобновляет полеты в Гонконг. В рамках региональной программы с декабря запланированы прямые рейсы в города Китая из Красноярска (Пекин, Харбин), Владивостока (Пекин, Харбин), Иркутска (Пекин). 

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