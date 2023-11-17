Губернатор Ивановской области предложил продлить льготный лизинг оборудования для легпрома

Станислав Воскресенский отметил, что мера поддержки оказалась высокоэффективной

ТАСС, 17 ноября. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил Минпромторгу РФ продлить действие господдержки, по которой производителям в легкой промышленности дается единовременная скидка 50% от цены оборудования, полученного по договору лизинга. Введенная с 2020 года поддержка позволила привлечь в регион около 10 млрд рублей инвестиций, сообщил он на Всероссийском форуме легкой промышленности "Мануфактура 4.0" в Иванове.

"Было принято решение по поводу введения специальной меры поддержки - единовременная скидка в размере 50% от цены приобретения оборудования через лизинговые схемы. У нас такой мерой воспользовались 20 предприятий. Общий объем поддержки составил 2,3 млрд рублей. Это привело к дополнительным инвестициям в размере 10 млрд рублей, создалось свыше тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Это мера полностью себя оправдала. Пользуясь случаем, прошу Минпромторг России о продлении этой меры", - предложил губернатор.

Он отметил, что мера была введена в 2020 году во время пандемии коронавируса в качестве поддержки легкой промышленности. По мнению Воскресенского, она оказалась высокоэффективной.

В частности, предприятиям легкой промышленности доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга. Ранее сообщалось, мерой поддержки могут воспользоваться предприятия, модернизирующие свое производство на сумму не менее 50 млн рублей. Договор лизинга заключается не менее чем на два года, максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, не должен превышать 200 млн рублей.

Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" открылся 17 ноября в образовательном центре "Солярис" в Иванове. Главными темами форума являются инновации в текстиле и новые направления в легкой промышленности. Отраслевое мероприятие ежегодно собирает представителей профильных министерств, ведущих текстильных предприятий, ассоциаций, финансовых институтов.