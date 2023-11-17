Госдума повысила госпошлину за выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации

Госпошлина будет увеличена с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении нормы, согласно которым госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем индексируется на 20% с 1 июля 2024 года, увеличиваются также госпошлины за выдачу иных документов. Нормы содержатся в принятом Госдумой в третьем чтении большом бюджетообразующем налоговом законе, внесенном правительством РФ.

Согласно закону, госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации будет увеличена с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей. Если речь идет о паспорте для детей до 14 лет, то госпошлина составит 3 тыс. рублей (сейчас - 2,5 тыс. рублей).

Госпошлина за выдачу проездного документа беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 рублей до 420 рублей. Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее составит 1,2 тыс. рублей (сейчас - 1 тыс. рублей), госпошлина за выдачу визы для многократного пересечения границы составит 1 920 рублей (сейчас - 1 600 рублей).

При этом госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ составит 960 рублей (сейчас - 800 рублей), госпошлина за выдачу вида на жительство составит 6 тыс. рублей (сейчас - 5 тыс. рублей). Госпошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы вырастет до 12 тыс. рублей с 10 тыс. рублей, госпошлина за выдачу разрешения на работу иностранным гражданам или лицам без гражданства, а также госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него увеличится с 3,5 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей.