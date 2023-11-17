Туркмения присоединилась к транспортному коридору "Европа - Кавказ - Азия"

Целью соответствующего документа, в частности, является развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии

АШХАБАД, 17 ноября. /ТАСС/. Туркмения присоединилась к многостороннему соглашению по развитию транспортного коридора "Европа - Кавказ - Азия". Об этом сообщил в пятницу МИД Туркмении.

"14 ноября 2023 года Туркменистан присоединился к Основному Многостороннему Соглашению о международном транспорте по развитию коридора "Европа - Кавказ - Азия", которое было принято в сентябре 1998 года в Баку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью документа является развитие экономических отношений, торговли и транспортного сообщения в регионах Европы, Черного моря, Кавказа, Каспийского моря и Азии, а также содействие и способствование международной перевозке грузов, обеспечению безопасности движения, гармонизации транспортной политики и созданию равных условий конкуренции между отдельными видами транспорта.

В международном транспортном коридоре "Европа - Кавказ - Азия" участвуют 13 стран. Среди них Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Румыния, Таджикистан, Турция, Украина и Узбекистан.