В Росатоме рассказали об интересе Латинской Америки к неэнергетическому применению атома

Речь идет, в частности, о ядерной медицине и использовании этих технологий в сельском хозяйстве

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Страны Латинской Америки проявляют большой интерес к неэнергетическому применению ядерных технологий, прежде всего в медицине и сельском хозяйстве. Об этом заявил руководитель регионального центра Росатома в Латинской Америке Иван Дыбов.

"Есть большой интерес прежде всего к неэнергетическому применению ядерных технологий. Например, в сфере ядерной медицины и также использования ядерных технологий для сельского хозяйства", - сказал он журналистам.

Дыбов отметил, что, в частности, интерес к использованию ядерных технологий для медицинских целей и для продления срока хранения сельскохозяйственной продукции проявляют Колумбия и страны Центральной Америки, в том числе Доминикана и Никарагуа. По словам руководителя регионального центра Росатома в Латинской Америке, госкорпорация также обсуждает проекты по использованию атома в неэнергетических целях в Бразилии.

Как отметил Дыбов, с пандемией также появились большие перспективы для применения ядерных технологий с целью стерилизации продукции медицинского назначения. "Это очень интересный бизнес для многих. Не только госкомпании занимаются этим, но и частный бизнес испытывает в этом потребность", - добавил он.

В марте в Боливии началось производство медицинских радиофармпрепаратов на объектах Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), строящегося при участии Росатома. В октябре там же к работе приступил многоцелевой центр облучения.