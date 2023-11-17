В Росатоме заявили о планах расширения поставок изотопной продукции в Бразилию

Глава регионального центра компании в Латинской Америке Иван Дыбов рассказал, что планируется "увеличить производство радиофармпрепаратов для борьбы с раком" в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует расширить поставки изотопной продукции в Бразилию. Об этом заявил руководитель регионального центра компании в Латинской Америке Иван Дыбов.

"Сейчас мы крупнейший поставщик изотопной продукции в Бразилию. У нас есть планы по расширению сотрудничества, в том числе по партнерству с местными компаниями, чтобы расширить поставки изотопной продукции из России и увеличить производство радиофармпрепаратов для борьбы с раком в Бразилии", - сказал он журналистам.

Руководитель регионального центра Росатома в Латинской Америке отметил, что спрос на радиофармпрепараты в Бразилии очень большой и не полностью удовлетворен. "У страны есть планы по решению этого вопроса, и мы хотели бы принимать участие, чтобы поставлять больше продукции", - добавил он.

Дыбов отметил, что сейчас Росатом также поставляет изотопную продукцию в Уругвай. Кроме того, у корпорации есть опыт сотрудничества в этой сфере с Аргентиной. "Когда аргентинские реакторы находятся на остановке, мы выступаем дублирующими поставщиками и поставляем изотопную продукцию для системы здравоохранения Аргентины", - сказал он.