"Росгеология" и "Геомаш" создали новую буровую установку для геологоразведки

Как отметили в "Росгеологии", срок создания установки составил девять месяцев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Росгеология" и завод "Геомаш" создали новую отечественную буровую установку для твердых полезных ископаемых, говорится в сообщении геологического холдинга.

"Росгеология" отмечает, что срок создания установки составил девять месяцев. Холдинг станет первым и основным заказчиком нового оборудования.

"Росгео" ведет системную работу по импортозамещению оборудования. У нас более 150 проектов по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых - от Калининграда до Чукотки, от Таймыра до Кавказа. Установки "Геомаша" будут задействованы везде, в том числе на Урале, в Якутии, Арктической зоне, на Дальнем Востоке. Оборудование может работать в любых условиях в отличие от зарубежных аналогов", - сказал заместитель гендиректора "Росгеологии" Сергей Радьков, слова которого приводятся в сообщении.

Председатель совета директоров "Геомаша" Роман Кондратьев в свою очередь обратил внимание, что новая разработка во время испытаний по скорости бурения опередила импортное оборудование.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.