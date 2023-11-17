ЛЭТИ вместе с производителем импортозаместили системы контроля качества для БПЛА

При производстве дронов одним из ключевых компонентов являются системы для дистанционного управления и обеспечения связи, рассказал руководитель Центра решения пользовательских задач "Планар-Проект" Евгений Сучков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" вместе с промышленными партнерами - челябинским предприятием "Планар" - импортозаместили системы контроля качества для производства комплектующих БПЛА. Об этом сообщил ТАСС на всероссийской конференции "Антенны и распространение радиоволн - 2023" в университете ЛЭТИ руководитель Центра решения пользовательских задач "Планар-Проект" Евгений Сучков.

"Создали лицензированный отечественный контрольно-измерительный комплекс, который может осуществлять контроль качества характеристик при производстве компонентов для систем связи БПЛА. По своим функциям наше оборудование находится на уровне мировых производителей при более низкой стоимости. Сегодня, когда основные мировые производители контрольно-измерительного оборудования покинули российский рынок, мы можем обеспечить и обеспечиваем импортозамещение в данной отрасли", - рассказал Сучков.

Он пояснил, что при производстве дронов одним из ключевых компонентов являются системы для дистанционного управления и обеспечения связи с БПЛА. Однако в процессе разработки или серийного производства такого оборудования могут возникать отклонения от требуемых характеристик, поэтому создание собственного контрольного оборудования критически важно для индустрии.

В основе созданного комплекса - векторный анализатор цепей, который измеряет амплитудные и фазовые характеристики элементов системы связи - эти параметры позволяют оценить скорость приема и передачи информации. Вся аппаратура использует отечественное программное обеспечение, специально разработанное для этих задач.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" был основан в 1886 году и стал первым в Европе высшим учебным заведением в области электротехники. Сегодня ЛЭТИ - один из ведущих технических университетов России и участник программы "Приоритет 2030".

Предприятие "Планар", основанное в 1992 году в Челябинске, специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного электронного оборудования и выпускает электронные устройства, используемые в различных отраслях, в том числе для построения сетей кабельного телевидения, контрольно-измерительные приборы, системы для беспроводной передачи данных.