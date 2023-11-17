Швеция может заплатить штраф за выбросы газа на "Северных потоках"

Министр по вопросам климата Ромина Пурмохтари считает подобный возможный штраф несправедливой мерой

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Утечка газа из-за диверсии на "Северных потоках" осенью прошлого года частично произошла в экономической зоне Швеции. Как подсчитало Управление по охране окружающей среды, это дополнительные 5,8 млн тонн эквивалента углекислого газа к выбросам страны в 2022 году, что будет учтено в отчетности страны о выбросах парниковых газов.

По словам министра по вопросам климата Ромины Пурмохтари, подобная статистика может означать штраф за то, что Швеция не может выполнить климатические требования ЕС. "Было бы очень прискорбно, если бы это привело к тому, что Швеции придется платить штрафы ЕС, хотя, согласно предварительной статистике, мы сократили наши выбросы в 2022 году. Поэтому Швеция вместе с Данией инициирует переговоры с Европейской комиссией, чтобы найти решение этой проблемы", - написала министр в соцсети Х (ранее Twitter).

Политик также считает подобный возможный штраф несправедливой мерой. "Я считаю, что если на газопроводе другой страны произошла диверсия, а Швеция будет платить по счетам и выбросы будут зарегистрированы как наши, это вызвало бы озабоченность".