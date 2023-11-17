Politico: Чехия просит ЕС продлить льготный импорт продукции НЛМК

Сталь от российского металлургического комбината необходима для автомобилестроительных предприятий республики

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Чехия обратилась к Евросоюзу (ЕС) с просьбой продлить до 2028 года истекающий в конце 2024-го льготный импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в рамках нового пакета санкций против РФ. Об этом сообщил новостной портал Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Сталь от российского металлургического комбината необходима для автомобилестроительных предприятий Чехии, являющихся основой экономики республики. Около 10% ее ВВП составляет продукция этой отрасли.

Источники портала проинформировали, что Чехия не может найти замену продукции НЛМК. "Существуют значительные трудности в поиске альтернативных источников", - сказал один из них.

Согласно порталу, просьба Чехии не означает, что льготный импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината будет продлен на четыре года. Этот срок может быть иным. Вопрос пока остается открытым.