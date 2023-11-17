Четыре предприятия из ЛНР стали участниками СЭЗ

Они планируют модернизировать производство и увеличить выпуск продукции

ЛУГАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Еще четыре предприятия из ЛНР стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), они планируют модернизировать производство и увеличить выпуск продукции, написал в Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

"Еще четыре наших предприятия стали участниками СЭЗ. Этот статус позволит каждому из них существенно модернизировать производство и увеличить объемы выпускаемой продукции", - написал Пасечник.

Птицеводческое хозяйство "Авис" планирует увеличить объем производства куриных яиц на 22,5 млн штук в год. Производитель муки и хлебобулочных изделий "Вереск" намерен за счет новой автоматической линии производить больше фасованной муки. Предприятие "Автомотозапчасть" собирается прибрести новую технику и капитально отремонтировать один из цехов. Компания "Машстройиндустрия" планирует благодаря современному станку заместить импортное оборудование для горно-шахтной и металлургической отраслей.

Пасечник добавил, что региональный фонд развития промышленности (ФРП) одобрил перспективные проекты еще шести предприятиям республики. На их развитие выделят свыше 330 млн рублей. Займы будут предоставлены компаниям из Алчевска, Ровеньков, Луганска и Антрацитовского района.

С двумя из этих предприятий - "Локомотив-сервис" и "Юнис" - ФРП подписал соответствующие договоры. Деньги уже поступили на счета компаний, каждая получила по 50 млн рублей. Они пойдут на увеличение производства в ЛНР железнодорожных запчастей и радиаторов отопления.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.