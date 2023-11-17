17 ноября, 15:24

Россия с 22 ноября понизит экспортную пошлину на пшеницу

Она составит 4 395,4 рублей за тонну

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 22 ноября 2023 года понижается до 4 395,4 рублей против действующей сейчас ставки в размере 4 544,9 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень будет нулевой, пошлина на кукурузу будет понижена до 1 013,1 рублей против 1 102,6 рублей за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $254,8 за тонну, на ячмень - $165,2 за тонну, на кукурузу - $189,6 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли. 

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