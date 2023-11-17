Парламент Болгарии запретит "Лукойлу" использовать российскую нефть со 2 марта

Депутаты парламентского большинства договорились о новых ограничениях для работы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас"

СОФИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламентского большинства договорились о новых ограничениях для работы нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии. Об этом на брифинге по итогам переговоров сообщила председатель парламентской группы коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ - СДС) Десислава Атанасова.

По ее словам, предприятию запретят использовать российскую нефть для переработки с 2 марта 2024 года, а с начала января завод перестанет получать квоты на экспорт топлива. "На этот переходный период мы согласились только для того, чтобы не было финансовых сотрясений на рынке топлива, а именно ущерба от повышения стоимости бензина и дизеля. Все парламентские группы удовлетворены", - сказала Атанасова.

Ранее представители ГЕРБ - СДС и Движения за права и свободы (ДПС) категорично настаивали на немедленном прекращении переработки российской нефти, но их законопроект не получил поддержку в парламенте. После чего представители политического объединения коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" предложили вариант с трехмесячным переходным периодом. Новый закон, вероятно, будет рассмотрен до конца ноября и гарантированно получит поддержку парламентского большинства.

Вопрос об исключениях для российской нефти ранее рассмотрел Совет безопасности при правительстве Болгарии. 16 ноября он признал, что оптимальный срок отказа от российской нефти, чтобы не возникло рисков для работы завода, - октябрь 2024 года, но согласился на минимальный срок вступления отказа в силу - 1 марта.

В 2022 году Еврокомиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской нефти, доставленной в страну морским путем до конца 2024 года.