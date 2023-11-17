17 ноября, 15:31,
обновлено 17 ноября, 16:20
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин заявил, что Россия обогнала Германию по паритету покупательной способности

По словам президента, тенденции поменялись кардинальным образом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Россия обогнала Германию по показателю ВВП по ППС (валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности), подобные тенденции будут только нарастать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"Россия по паритету покупательной способности обогнала Федеративную Республику Германия. Просто тенденции поменялись кардинальным образом. Они нарастают и будут меняться", - сказал президент РФ.

Говоря о меняющихся направлениях в развитии мира, Путин в качестве примера привел Великобританию. "Совсем недавно та же Великобритания занимала 4-5 место в мире по объему экономике, а сейчас, по-моему, 10-е или 9-е. Это не потому что какие-то события происходят в российско-украинских отношениях, это объективные тенденции развития мира", - добавил глава государства.

В связи с этим Путин указал на необходимость соответствия международных организаций, таких как ООН и ЮНЕСКО, изменениям в картине современного мира. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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