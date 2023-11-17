"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Кировск с декабря 2023 года

В авиакомпании отметили, что это позволит удовлетворить возросший сезонный спрос и обеспечить комфортными авиаперевозками больше любителей активного отдыха

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из аэропорта Шереметьево в Кировск по пятницам и воскресеньям с декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В дополнение к ежедневным полетам на популярный горнолыжный курорт, авиакомпания добавляет второй рейс SU1546/1547 по пятницам с 1 декабря и по воскресеньям с 3 декабря", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, новая частота позволит удовлетворить возросший сезонный спрос и обеспечить комфортными авиаперевозками больше любителей активного отдыха. В частности, благодаря удобному расписанию путешественники смогут посвятить горнолыжному спорту выходные дни и к вечеру воскресенья вернуться в Москву.