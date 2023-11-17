17 ноября, 16:00
Международная выставка-форум "Россия"

X5 Group и Омская область создадут условия для привлечения местных производителей

Губернатор Виталий Хоценко рассказал журналистам, что стороны запланировали "открыть в регионе новые социально ориентированные торговые объекты"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и вице-президент компании "X5 Group" Станислав Богданов подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС. Соглашение включает открытие социально ориентированных торговых объектов и создание условий для привлечения местных производителей.

"Подписали на полях международной выставки достижений "Россия" соглашение о сотрудничестве с вице-президентом компании "X5 Group" Станиславом Алексеевичем Богдановым. Продолжим развивать сферу потребительского рынка и социальной инфраструктуры. В рамках соглашения запланировали открыть у нас в регионе новые социально ориентированные торговые объекты", - сказал журналистам Хоценко.

В пресс-службе X5 Group ТАСС добавили, что соглашение предполагает совместное обеспечение условий для привлечения локальных производителей, представителей малого и среднего бизнеса в сферу потребительского рынка, содействие реализации инвестиционных проектов в сфере торговли, а также развитие социальной политики регионов. 

Теги:
РоссияОмская областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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