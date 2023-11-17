17 ноября, 16:09

ГК "Атлантис" планирует вложить 20 млрд рублей в свои проекты в Калининградской области

Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что это поможет создать 6 тыс. новых рабочих мест

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Атлантис" в ближайшие три года планирует дополнительно инвестировать в свои проекты на территории Калининградской области более 20 млрд рублей и создать 6 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор региона Антон Алиханов.

"Объем инвестиций, который они [ГК "Атлантис"] собираются совершить в ближайшее время очень большой - 6 тыс. еще новых рабочих мест, больше 20 млрд рублей дополнительных инвестиций в ближайшие три года они осуществляют", - сказал Алиханов.

ГК "Атлантис" в начале 2024 года планирует ввести в эксплуатацию в области завод по выпуску сыров, молочных коктейлей и мороженого для сетей быстрого питания мощностью до 100 тыс. тонн готовой продукции в год. В планах инвестора строительство завода панировочных смесей, завода по переработке картофеля и выпуска продукции для федеральных сетей быстрого питания - картофель фри, картофель дольками и картофельные оладьи. Для загрузки производства потребуется до 200 тыс. тонн картофеля в год. Компания уже осуществляет собственные посадки картофеля особого сорта для этих нужд в регионе. Ранее сообщалось плановая площадь посадки в текущем году составляет 1 тыс. га.

Алиханов отметил, что у инвесторов будет большой запрос по земельным массивам. "Эти проекты, они подразумевают, что мы сильно должны скакнуть вверх по объему введенных земель в оборот. У нас есть уже план, <...> нам нужно 40 тыс. га, где-то около 20 га мы уже смогли найти, нам надо еще столько же", - уточнил губернатор и попросил в том числе муниципалитеты внимательно отнестись к этом вопросу.

Кроме того, по словам губернатора, с ГК "Атлантис" достигнута договоренность о том, что с учетом наращивания мощностей по проекту панировочных смесей, инвестор создаст производства хлеба для реализации, в том числе в регионе. "Объем производства будет очень большой. Понятно, что у нас нет даже такого рынка внутри региона, я имею в виду хлеб. Понятно, что они будут заниматься заморозкой и вывозом [продукции] за территорию", - сказал Алиханов, добавив, что часть продукции будет оставаться в регионе, и нужно найти решение, которое позволит держать цены на эту продукцию на приемлемом уровне.

Об инвесторе

"Группа компаний "Атлантис" - резидент особой экономической зоны, является вертикально-интегрированной компанией и представляет собой большой производственный комплекс из нескольких действующих заводов. За 7 лет было открыто 5 заводов.

ГК "Атлантис" один из крупнейших в России производителей замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, курицы, сыра моцарелла, спринг-роллов и панировочных сухарей. Предприятие имеет современное производство в Калининградской области, расположенное на собственном земельном участке площадью около 100 тыс. кв. м. 

Теги:
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
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