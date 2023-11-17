17 ноября, 16:01,
обновлено 17 ноября, 16:31

Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в III квартале снизилась на 24%

Она составила 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль группы Qiwi по МСФО в III квартале 2023 года снизилась на 24% по сравнению с тем же периодом годом ранее, составив 3,6 млрд рублей. Консолидированная выручка выросла на 0,8%, до 8,8 млрд рублей, следует из отчета группы.

Чистая выручка Qiwi за 9 месяцев текущего года выросла на 5,2%, до 26,5 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 30%, до 12,9 млрд рублей. Показатели группы остаются стабильными, несмотря на эффект от временных ограничений Банка России на отдельные операции по "Киви кошельку", введенные в середине лета, отмечается в отчете.

Скорректированный показатель EBITDA за III квартал составил 3,5 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA - 40,5%.

Чистая выручка сегмента "Цифровой маркетинг" Qiwi выросла на 543% в годовом выражении, до 1,2 млрд рублей. Чистая выручка сегмент корпоративных и прочих сервисов выросла на 5,8%. 

Теги:
Россия
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