17 ноября, 16:02,
обновлено 17 ноября, 16:10

Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Решение приняли после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения, отметили в Минфине

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство России приняло решение с 17 ноября снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, сообщили в Минэнерго РФ.

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Решение об отмене запрета экспорта бензина было принято после насыщения внутреннего рынка топливом и создания профицита предложения. Запасы бензина на текущий момент составляют около 2 млн тонн, а цены в опте существенно снизились с уровня сентября, отметили в министерстве.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн", - добавили в Минэнерго.

Снятие запрета также позволит российским НПЗ обеспечить высокий объем производства топлива. Минэнерго при этом не исключило возврата запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости.

"Зимний период традиционно характеризуется пониженным спросом на автомобильный бензин и завершением цикла ремонтов на НПЗ. В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке, принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина", - объяснили в Минэнерго.

"Министерство при этом продолжит мониторинг производственных и ценовых показателей с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости", - добавили в Минэнерго.

О предпосылки снятия запрета экспорта

Министр энергетики Николай Шульгинов на прошлой неделе говорил, что правительство России в настоящее время обсуждает частичную отмену запрета экспорта бензина, который был введен 21 сентября для стабилизации рынка топлива в России. По его словам, мера может быть распространена на Аи-95 и Аи-92, а также на бензины с более низким октановым числом.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев говорил, что ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась и отмена экспорта не приведет к сокращению поставок российским потребителям. Возврат к экспорту бензина нужен российским НПЗ и нефтяным компаниям, так как позволяет увеличивать маржинальность переработки и закрепиться на новых и важных для отрасли рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин отмечал, что на российском рынке сейчас сформировался избыток предложения бензинов с низким октановым числом. Это произошло из-за того, что автомобильный сезон подошел к концу и спрос на топливо снизился, пояснил он.

В исследовательской группе "Петромаркет" сообщали ТАСС, что условия для снятия запрета на экспорт автобензина и дизтоплива сложились еще в октябре, когда моторные топлива торговались на внутреннем оптовом рынке с премией относительно цен экспортной альтернативы, а чистая маржа рознично-мелкооптовой торговли бензином и дизелем стала стабильно положительной.

По данным аналитиков, по состоянию на 3 ноября средние по стране цены на оптовом рынке автобензина Аи-92 с учетом выплат по демпферу почти на 3 000 рублей за тонну превосходят величину экспортной альтернативы НПЗ, что говорит о большей привлекательности поставок топлива на внутренний рынок по сравнению с их экспортом.

Что касается средней по стране чистой маржи рознично-мелкооптовой торговли топливами, то по состоянию на 3 ноября она составляет 8 500 рублей за тонну для бензина Аи-92 и 4 700 рублей за тонну для дизтоплива, добавляли аналитики. 

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Россия
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