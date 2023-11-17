ЦБ продлил послабления для МФО и кредитных потребкооперативов до конца 2024 года

Регулятор также планирует продлить до 31 декабря 2024 года право микрофинансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Банк России продлил регуляторные послабления для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК), согласно которым им разрешается до конца 2024 года при формировании резервов не относить к реструктурированной задолженности займы участников специальной военной операции и клиентов, пострадавших от санкций. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

"Для оказания поддержки гражданам и компаниям, сохранения потенциала кредитования Банк России продлевает до 31 декабря 2024 года включительно регуляторные послабления для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов, которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов займы участников специальной военной операции и клиентов, пострадавших от санкций", - говорится в сообщении.

Кроме этого, регулятор планирует продлить до 31 декабря 2024 года включительно право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию.

Ранее Банк России принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году, в связи с "достаточной финансовой устойчивостью кредитных организаций и их высокой прибыльностью". Право не раскрывать чувствительную к санкциям информацию ЦБ продлил до конца 2024 года.