Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, до 3 206,34 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился на 0,63%, до 1 122,10 пункта

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, до 3 206,34 пункта, долларовый индекс РТС уменьшился на 0,63%, до 1 122,10 пункта. Курс юаня вырос на 0,19%, до 12,47 рубля, доллара - на 0,85%, до 90,0 рубля, курс евро подрос на 0,56%, до 97,82 рубля.

"Развития нисходящей коррекции удалось избежать, так как конъюнктура улучшилась. В течение пятницы рубль начал сдавать позиции, тогда как цены на нефть развернулись вверх. Шлейф санкционных новостей и фактор пятницы сдерживали активность покупателей", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон под занавес торговой пятидневки был умеренно положительным, китайские и европейские площадки торговались в основном в небольшом плюсе. "Индекс доллара DXY после коррекции вверх снова отступил к 104 пунктам, что сигнализирует об улучшении общего риск-аппетита. Потребительская инфляция в еврозоне в октябре ожидаемо замедлилась до 2,9% год к году после 4,3% в сентябре", - добавил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+3,63% и +2,98%), привилегированные и обыкновенные акции "Татнефти" (+3,11% и +2,62%), котировки ВК (+2,58%), расписки "Русагро" (+1,89%), бумаги "Магнита" (+1,76%), акции "Роснефти" (+1,67%), бумаги "Совкомфлота" (+1,55%).

"Акции "Сургутнефтегаза" в пятницу вернулись к повышению без конкретных фундаментальных новостей. Инвесторы в "Татнефти" ждали рекомендации по дивидендам за 9 месяцев текущего года, которую совет директоров компании может дать уже сегодня", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Совкомфлот" объявил о планах опубликовать финансовые результаты за III квартал 2023 года по МСФО в следующий понедельник. Кроме того, совет директоров "Совкомфлота" на этой неделе рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года из расчета 6,32 рубля на акцию, добавила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Распадской" (-2,58%), котировки HeadHunter (-1,18%), расписки "Циана" (-1,09%), акции ТГК-1 (-0,90%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,87%).

"Распадская" и "Мечел" в конце недели корректировались вниз после резкого повышения акций в предыдущие сессии", - пояснила Кожухова.

Прогноз на 20 ноября

Возвращение индекса Мосбиржи к 3 200 пунктам говорит о силе покупателей и позволяет рассчитывать на позитивное начало будущей недели, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 20 ноября - 3 150 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рубля.

По прогнозам Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль в интервале 89-91 рубля, евро/рубль - в коридоре 97-99 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,2-12,7 рубля.

В понедельник Народный Банк Китая определит судьбу базовой кредитной ставки. Состоится собрание акционеров "Ростелекома", в повестке вопрос утверждения дивидендов. Car Money, "Совкомфлот" и "Астра" опубликуют финансовые результаты по МСФО.